Pallanuoto, Ivano Quartuccio è il nuovo allenatore del TeLiMar Palermo

Il TeLiMar Palermo ha un nuovo allenatore. È Ivano Quartuccio che ha conquistato diversi Scudetti e medaglie nei Campionati nazionali giovanili. Il tecnico subentra a Zoran Mustur che è andato via dopo la consensuale risoluzione del contratto.

"Dopo il pareggio e le due sconfitte, e quindi un solo punto, nelle ultime tre partite, col perdurare di assenza di risultati, continuando con questo trend ci sarebbe certamente sfuggito l’accesso ai play-off, indispensabile per tentare di raggiungere l’obiettivo della promozione in A1 che ci siamo prefissati ad inizio stagione - e continuiamo ad avere ben chiaro - consapevoli della grande difficoltà, in considerazione dell’alto livello tecnico delle squadre concorrenti", ha dichiarato il presidente del TeLiMar Marcello Giliberti.

"Affidare ad Ivano la nostra squadra, strutturata ad hoc con giocatori importanti per disputare un Campionato di vertice, che hanno tutti dimostrato di poter giocare alla pari contro qualsiasi avversario, è stata la decisione più logica da adottare a sole 5 giornate dalla fine della regular season, conoscendo lui a fondo ogni singolo giocatore, le dinamiche del gruppo ed il grande lavoro sviluppato dalla squadra nel corso di questa intera stagione. Ad Ivano, che continuerà a seguire - affiancato dal restante staff tecnico societario - la nostra Under 17, che al momento guida a pari punti con il Posillipo il Girone 4 del Campionato Nazionale di categoria, auguro di riuscire ad invertire la rotta, rendendo la nostra squadra di Serie A2, della cui strutturazione sono orgoglioso, costantemente performante sino alla fine della stagione, dimostrando soprattutto in fase offensiva, dove spesso è mancata - conclcude -, le proprie reali potenzialità".

