A Palermo la Notte della Prevenzione: screening e altri servizi sanitari gratuiti

Dallo screening del diabete a quello del melanoma, dall’impianto di microchip ai cani alla prevenzione cardiovascolare. Sono questi alcuni dei servizi che saranno erogati gratuitamente nel corso dell’evento «La Notte della Prevenzione», iniziativa organizzata dall’Ordine degli Infermieri di Palermo, in collaborazione con l’Asp e con l’Università di Palermo, che si svolgerà sabato 10 maggio, dalle 15 alle 20, al presidio Enrico Albanese, in via Papa Sergio I, a Palermo. Nel dettaglio sarà possibile usufruire delle seguenti prestazioni: screening del cervicocarcinoma, screening delle malattie infettive trasmissibili sessualmente, screening del tumore alla mammella (con mammografia da eseguire a bordo del camper), screening del tumore al colon retto, screening logopedico pediatrico, screening pressorio, screening cardiovascolare (con visita, Ecg e ecocardiografia per over 50), screening oculistico adulti e pediatrico, screening diabete, screening melanoma, prevenzione randagismo, sportello amministrativo.

L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi organizzati in vista della Giornata Internazionale dell’Infermiere, che si celebra il 12 maggio, e intende promuovere una cultura della prevenzione attiva e dell’accesso alla salute per tutti.