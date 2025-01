Presunti casi di malasanità a Villa Sofia-Cervello, nasce il Comitato per familiari e amici delle vittime

Giovedì 30 gennaio si é costituito Comfam, Comitato familiari e amici delle vittime di (presunta) malasanità all'Azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello di Palermo. Il Comitato ha lo scopo di offrire supporto e vicinanza alle persone che, se si dovessero trovare nella condizione di perdita di un familiare in quell'ospedale, ed evidenziare alla pubblica opinione il fenomeno e le sue conseguenze sulle persone coinvolte sia nell'immediato che nel prosieguo quando cessata l'attenzione dei media si resta soli ad affrontare il problema, talvolta, senza disporre delle necessarie risorse economiche ed emotive e trovandosi di fronte una controparte ben attrezzata a schivare qualunque rivendicazione.

Per il primo anno di attività è stato eletto presidente Vincenzo Palazzolo, anch'esso portatore di un caso dai contorni mai sufficientemente approfonditi, accaduto oltre cinque anni fa. «L'attenzione del Comitato è circoscritta al nosocomio indicato nell'intestazione – dichiara Palazzolo -. Non siamo emanazione di nessuna parte politica e non siamo interessati ad allargare la polemica al sistema sanitario regionale o nazionale ritenendo che ci sono organismi ben più titolati a fare ciò. Siamo tutti volontari e non gestiamo nessun tipo di risorsa economica. Nell'Azienda Ospedali riuniti Villa Sofia-Cervello sia i medici che il personale infermieristico sono tutti bravi ma sono pochi, stressati dai pesanti carichi di lavoro, sottopagati e talvolta insultati se non malmenati da pazienti e/o familiari irrispettosi e violenti».