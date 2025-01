Lutto nel mondo notarile, è morta a 37 anni la palermitana Chiara Conigliaro: lascia il marito e una bambina di un anno e mezzo

Mamma di una bambina di un anno e mezzo, Chiara Conigliaro si è spenta a Palermo dopo una malattia che l'aveva aggredita nei mesi scorsi. Numerosi i messaggi di cordoglio sui social. Era notaio da tre anni ed era diventata un punto di riferimento per tante donne che a lei si rivolgevano per avviare un'attività commerciale o una start-up.

Struggente la lettera del marito, Dario Carbonaro. «Chiara non si è mai arresa - ha raccontato il marito -. stato un percorso di grande sofferenza, dopo la diagnosi dell'anno scorso avevamo provato di tutto. A giugno era entrata in coma, ci avevano detto che non c'era più niente da fare. Ma dopo una settimana, con un intervento salvavita, le sue condizioni erano migliorate. In quella occasione, ogni giorno, decine di amici e parenti, arrivati anche dal resto d'Italia e dall'estero, erano andati a trovarla in ospedale. I medici ci hanno detto che non avevano mai visto nulla del genere. La verità è che Chiara si faceva voler bene da tutti. Desidero esprimere la mia più profonda gratitudine per la professionalità e l'amore dimostrato, all'equipe del Policlinico. Ringrazio i medici Rinaldi, Maugeri, Fazio, Banco, Di Miceli e il direttore sanitario Alberto Firenze, che ci hanno seguito con dedizione durante il nostro percorso».