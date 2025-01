Nasce l'associazione in memoria di Francesco Foresta, sostiene la ricerca oncologica e le famiglie dei pazienti

Un’organizzazione di volontariato in memoria del giornalista Francesco Foresta: è questo l’obiettivo della neonata associazione no profit voluta dalla moglie, Donata Agnello che la presiede, e costituita insieme ad altre sei amiche che hanno creduto nel progetto: Marilena Bertinatti, Marisa Carcione, Lia Cardinale, Maria Paola Ferro, Francesca Pomara e Connie Transirico.

Foresta, giornalista al Giornale di Sicilia e poi fondatore di tre testate giornalistiche: I love Sicilia che raccontava già nel 2006 le eccellenze dell’Isola, il mensile di inchiesta S che per anni è stato il più venduto nella regione, e LiveSicilia, il primo quotidiano online fondato nel 2009.

Foresta è scomparso prematuramente il 10 gennaio di dieci anni fa a causa di una neoplasia, piaga dilagante che può essere arginata fattivamente solo grazie alla ricerca scientifica. «Ecco perché l’associazione, per il biennio 2025/2027, ha il duplice obiettivo di sostenere la ricerca scientifica oncologica e di agevolare fattivamente le famiglie dei malati oncologici fuori sede. Attraverso la sottoscrizione, da un lato, di un protocollo di intesa con l’Università degli Studi di Palermo per l’istituzione di un premio in denaro intitolato a Foresta, a integrazione della borsa di studio di un ricercatore particolarmente meritevole impegnato nella ricerca oncologica e, dall’altro, la locazione di un appartamento da destinare ai familiari dei malati oncologici fuori sede in cura presso il Polo oncologico della clinica Maddalena di Palermo che ha sposato prontamente l’iniziativa», affermano i promotori.