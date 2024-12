Palermo, degustazione gratuita e bollicine made in Sicily per una serata a Palazzo Bonocore

Un evento imperdibile per gli amanti del buon vino e delle tradizioni siciliane, con una degustazione gratuita di oltre 10 aziende vinicole del territorio, che presentano le loro eccellenze a Palazzo Bonocore (Palermo, 29 dicembre) dalle 17 alle 22 con ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti.

Ci sarà anche musica dal vivo con un dj set per creare la giusta atmosfera festiva e una deliziosa degustazione di panettone artigianale siciliano per concludere la serata in dolcezza. Sarà anche un'occasione speciale per brindare e vivere la magia del Natale con bollicine uniche, in un luogo affascinante come Palazzo Bonocore gnocorerazie al sostegno dell'assessorato regionale alle attività produttive e della Camera di commercio di Palermo e Enna.