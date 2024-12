L'ultimo saluto a don Maurizio, la bara circondata da tanti giovani: «Era per tutti un padre accogliente» IL VIDEO

Un padre accogliente che guidava e amava profondamente i suoi figli. Così don Maurizio Francoforte, il parroco di Brancaccio, scomparso prematuramente all'età di 62 anni, viene descritto da chi lo ha conosciuto. La chiesa della Missione Speranza e Carità, dove è seppellito il missionario Biagio Conte, ieri mattina, durante i funerali del parroco, era gremita di gente.

In tantissimi sono venuti a portare l'ultimo saluto a padre Maurizio. C'erano molti parroci e diaconi della diocesi, ma c'erano anche tante famiglie della Kalsa, perché padre Francoforte è nato e cresciuto nel cortile del Pallone, famiglie di Brancaccio perché ha guidato la parrocchia San Gaetano -Maria Santissima del Divino Amore dal 2008. Presenti anche tanti ospiti della missione in ricordo dell'amicizia tra il parroco e fratel Biagio. E giovani, tanti giovani, quelli che padre Maurizio seguiva, guidava, amava, spronandoli a fare sempre del loro meglio per realizzare i loro sogni.

«Don Maurizio è il padre che mi ha cresciuta e accompagnata non solo nel mio percorso spirituale e nel mio cammino di fede - dice Ida Gagliano, che fa parte del gruppo giovani I Care che il parroco ha fondato - ma in tutta la mia vita. Era amico e compagno di tutti, per noi c’era sempre». In prima fila ci sono i fratelli e le sorelle di don Maurizio. «Era il più piccolo di noi sei fratelli - dice Salvatore Francoforte - è stato sempre diverso da tutti, il migliore».