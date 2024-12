La morte di padre Maurizio, il ministro Crosetto: «Profonda tristezza per la scomparsa di don Francoforte»

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto ricorda don Maurizio. «Profonda tristezza per la scomparsa di don Maurizio Francoforte - ha detto il ministro -. La sua dedizione alla comunità di Brancaccio, Palermo, e il suo impegno nel continuare l’opera del beato Pino Puglisi contro la mafia e ogni forma di sopruso sono stati esemplari. Ha rappresentato un faro di speranza e di amore per la collettività. Il suo spirito e il suo impegno per la legalità rimarranno esempio e guida per tutti. A Dio, don Maurizio».