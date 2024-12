Palermo, l'albero di Natale del riciclo e del riscatto: realizzato dai ragazzi del Malaspina IL VIDEO

Un albero di Natale simbolo di riciclo e legalità, di bellezza e riscatto. Perché a realizzarlo sono stati i ragazzi dell’istituto penale per i minorenni Malaspina. È stato inaugurato l’Albero di Natale in piazza Andrea Camilleri a Palermo, di fronte la Camera di Commercio.

Il progetto nasce da una collaborazione tra Corepla (Consorzio nazionale per la raccolta, il riciclo e il recupero degli imballaggi in plastica), il Comune e la Rap. Chi transita per la piazza si ferma a guardarlo perché l’albero è bello, unico, diverso dagli altri. Con una base in metallo, ha un'altezza di circa tre metri ed è decorato con 450 bottiglie di plastica riciclata che, lavorate e dipinte a mano dai ragazzi, si sono trasformate in fiori bellissimi.

Quindici ragazzi del Malaspina hanno partecipato al corso Ecoaddobbiamo il Natale a cura di Mani&Mente di Romina Scamardi. Gli addobbi natalizi, in questo caso, simboleggiano la seconda possibilità, il riscatto, il cambiamento, il futuro.