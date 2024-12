Palermo, una cena allo Stand Florio contro la violenza di genere

A Palermo la dodicesesima tappa del wine dinner solidale DxD: Calici di vita. L'appuntamento on tour dell'Associazione nazionale Le Donne del Vino-delegazione Sicilia, guidata da Roberta Urso, si svolgerà venerdì 20 dicembre alle 20,30 nella cornice Liberty dello Stand Florio, sulla costa sud-est del capoluogo siciliano. Convivialità e solidarietà nel segno della Cultura del rispetto per la Marisa Leo aps, l'associazione creata dalla signora Nina Cammarata per continuare a promuovere il cambiamento sociale voluto dalla figlia, la trentanovenne di Salemi, Donna del Vino Sicilia, scomparsa per mano dell'ex compagno il 6 settembre del 2023.

DxD: Calici di vita è un progetto itinerante voluto dalla delegazione siciliana per raccogliere fondi a favore delle associazioni impegnate sul territorio regionale nel contrasto alla violenza di genere. «Questo format tutto siciliano - dice Roberta Urso - fortemente voluto dalla nostra Marisa, ha il preciso scopo di tenere alta l'attenzione sul tema del contrasto alla violenza di genere, parlando di vino: il target di riferimento è infatti rappresentato dai wine lovers che partecipano ai nostri conviviali facendo del bene, ossia acquistando i vini delle socie produttrici in vendita al temporary shop il cui ricavato per intero, assieme a parte della quota del lunch/dinner, viene destinato di volta in volta in favore di associazioni o centri antiviolenza siciliani che in questi quasi due anni abbiamo messo in rete». Sono infatti nove quelli cui è stata data voce durante le undici tappe di DXD, che hanno viste le socie attraversare la Sicilia, da Marsala, a Catania, da Modica a Mazara del Vallo, da Noto a Bronte, da Partinico a Solicchiata, fino a Palermo, che ospiterà l'associazione per la seconda volta per la prossima edizione, tutta natalizia. Circa 12.000 euro fino a questo momento sono stati raccolti ed immediatamente donati alle associazioni beneficiarie per finanziare i loro progetti a tutela di donne e bambini in difficoltà».