Il piano di dimensionamento delle scuole a Palermo, la preside del Garzilli: «Lavorerò con dedizione come ho sempre fatto»

Il dimensionamento della rete scolastica in Sicilia è stato approvato e i dirigenti scolastici degli istituti, che saranno accorpati ad altri nello stesso territorio, sanno bene che dovranno lasciare la dirigenza di queste scuole il 31 agosto dell'anno prossimo.

«Questo però non mi impedirà di lavorare come ho sempre fatto – dice Vita D'Amico, preside della direzione didattica Garzilli che sarà divisa a partire dall'anno prossimo tra l'istituto comprensivo Marconi e Marone – nell'ottica del miglioramento della scuola. Credo nel valore della trasformazione attraverso la cultura. Intendo lasciare un'impronta, anche se starò solo un anno in questa scuola. Continuerò a dedicarmi all'innovazione didattica e metodologica».

La dirigente scolastica si è messa al lavoro già dai primi giorni del suo insediamento e ha avviato una serie di attività: l'allestimento di un'aula immersiva, il ripristino dei laboratori, progetti di implementazione della formazione dei docenti. Mercoledì prossimo sarà inaugurata la nuova palestra alla centrale in via Isonzo.