La donna folgorata in trattoria a Palermo, i messaggi dei suoi amici: «Angelo meraviglioso veglia da lassù sui tuoi tre figli»

Quando se ne va via per sempre qualcuno che aveva ancora tutta la vita davanti, che aveva soprattutto il desiderio di vedere crescere i suoi tre figli Carmelo, Christian e Cristina, quando se ne va una donna di 38 anni, una mamma, a causa di un incidente sul posto di lavoro, non c'è senso che si riesca a trovare.

Mimma Faia ha lottato 67 giorni per restare aggrappata alla vita e non dare un dolore così grande alla sua famiglia ma alla fine non ce l'ha fatta. Due mesi fa era rimasta folgorata mentre stava lavorando in una trattoria in corso dei Mille a Palermo. Era ricoverata al Policlinico ma nonostante le preghiere di chi le voleva bene, oggi (11 dicembre) è arrivata la terribile notizia. Mimma non c'è più.

Tanti i messaggi di cordoglio sui social. Nina Testa la definisce «un angelo meraviglioso» le chiede di proteggere i suoi figli e la sua famiglia.