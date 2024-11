Delegazione Samot al Quirinale, Trizzino: «Occasione per discutere della legge sulle cure palliative e sulle sue criticità»

Una delegazione della Samot al Quirinale, oggi pomeriggio (giovedì 28 novembre), per l’udienza con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un’occasione preziosa per discutere in maniera propositiva della Legge n. 38/2010 sulle cure palliative: l’incontro fa seguito alla visita del Capo dello Stato, avvenuta a settembre, nella sede dell’associazione che è stata pioniera in Sicilia delle cure palliative.

«Ringrazio il presidente Sergio Mattarella per la sensibilità e l’attenzione che riserva da tempo alle cure palliative - ha commentato il fondatore della Samot, Giorgio Trizzino -. Un incontro che segue quello già avvenuto nel 2018 e che ha riunito i rappresentanti delle maggiori associazioni del Terzo settore oltre ai professionisti che operano nelle reti di cure palliative».

La delegazione, con gli interventi di Giorgio Trizzino, del presidente della Società Italiana Cure Palliative, Gianpaolo Fortini, e di Tania Piccione, presidente della Federazione Cure Palliative, ha illustrato al presidente Mattarella i risultati ottenuti grazie alla legge sulle cure palliative evidenziando allo stesso tempo i progressi compiuti e le criticità ancora presenti.