Il Giornale di Sicilia in campo contro la violenza di genere. Nel giorno della Giornata contro la violenza sulle donne l’insegna del quotidiano nella sede di via Lincoln 21 a Palermo si tinge simbolicamente di rosso per dire no agli abusi.

Una scelta per ribadire il proprio impegno contro un fenomeno che ha raggiunto numeri preoccupanti. In particolare in Italia sono state cento le vittime di femminicidio in meno di undici mesi.