La protesta dei genitori sul servizio delle mense scolastiche a Palermo: «I bambini da soli non riescono a mangiare»

Hanno età compresa tra i 3 e i 5 anni e a pranzo rimangono a scuola e mangiano in mensa. O almeno così dovrebbe essere. E invece accade che molti di loro tornano a casa con la cotoletta ancora nella sua confezione e la frutta non sbucciata nello zaino perché da soli non sono riusciti a tagliarle.

«Ma si può chiedere a bambini così piccoli di maneggiare coltelli e tagliare da soli ciò che devono mangiare? - dice M. D., rappresentante di classe, che si fa portavoce di tutti i genitori -. C’è solo una persona addetta a questa funzione, che ha regolarmente seguito il corso di Haccp, che però lavora solo per due ore. Terminato il tempo per il quale viene pagata, prende armi e bagagli e va via. I bambini sono una sessantina e lei da sola non ce la fa in due ore ad aiutare tutti. I bambini allora tornano a casa digiuni, con la frutta che nel frattempo, ha iniziato a marcire dentro lo zaino. Bisogna che in assessorato si comprenda che questa gestione per bambini così piccoli non va bene». Alcuni genitori dicono che i bambini potrebbero anche mangiare la frutta con la buccia. «Ma siamo sicuri che sia stata lavata prima? - puntualizzano -. Perché molto spesso non è così».