«Aiutiamoli divertendoci», Cabaret e musica a Palermo per i migranti in difficoltà

Una serata a Palermo all’insegna del divertimento e della solidarietà verso i soggetti più deboli della nostra società. L’obiettivo è quello di una raccolta fondi per sostenere il percorso di integrazione di ragazzi migranti che hanno sofferto tantissimo e vogliono costruirsi un futuro senza più umiliazioni e con dignità. E per questo sono fuggiti da guerre e povertà e affrontato un viaggio subendo violenze di ogni tipo e col rischio di morire nelle traversate del deserto e del Mediterraneo.

L’organizzazione dell’evento è curata dall’associazione di volontariato “Prima gli Ultimi. Nessuno è straniero” in collaborazione con l’associazione Solaria ed il supporto del Cesvop.

“Aiutiamoli divertendoci” è il titolo della manifestazione-spettacolo che si terrà giovedì 21 novembre alle 20,30 al cinema De Seta, ai Cantieri Culturali della Zisa di Palermo.

La raccolta fondi

“Il ricavato delle donazioni - dice il giornalista Rino Canzoneri, presidente di Prima gli Ultimi - servirà principalmente per sostenere ragazzi di talento negli studi universitari o per il conseguimento di qualifiche e titoli professionali particolarmente richiesti dal mercato del lavoro. Vengono aiutate anche ragazze madri da sole con bambini piccoli e si interviene anche in situazioni di emergenze di vario tipo”. “L’Importante – aggiunge il medico Giacomo Vernengo, presidente di Solaria – è risolvere i problemi e questo è possibile anche occupandosi direttamente di queste persone, senza intervenire economicamente a sostegno delle nostre associazioni”.