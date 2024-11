Una rete di 50 biblioteche, la piattaforma di Sisipi per richiedere un libro in prestito

Sispi si mise subito in moto per allestire la piattaforma tecnologica in grado di gestire tutte le attività sia di back-office che di front-office delle biblioteche: all’inizio soltanto la Comunale di Casa Professa per abbracciare, subito dopo, tutte le sezioni decentrate, ovvero le biblioteche di quartiere.

E Sispi è stata sempre al fianco del Comune di Palermo con il continuo aggiornamento della piattaforma tecnologica, con un occhio particolare per i servizi al pubblico resi dalle biblioteche. Oggi l’utente/lettore che si accredita in una delle 50 biblioteche dispone di un unico accesso a tutte le biblioteche: on-line può richiedere un libro in prestito, può prenotarne uno, può suggerire un acquisto, può prenotare il proprio accesso e scegliere il posto più gradito in funzione della sua attività in biblioteca.

Un portale (https://librarsi.comune.palermo.it), che è una vetrina per ogni biblioteca, ma anche in grado di erogare servizi evoluti come il catalogo on-line, la teca digitale, le prenotazioni e le richieste, può avere un contatto diretto con il bibliotecario e tanto altro.

Ma il successo maggiore si deve alla capacità di Sispi e del Comune di Palermo di mantenere aggiornata la professionalità delle risorse professionali di ciascuna biblioteca, mediante l’erogazione continua di corsi di aggiornamento.

Il Polo e Sispi hanno avuto la capacità di dare voce e visibilità a chi non l’aveva come, ad esempio, il Centro diurno del Dipartimento Salute Mentale dell’ Asp di Palermo: attraverso il progetto Biblioteca di Quartier, il Centro diurno 4 realizza la sua funzione di struttura intermedia poiché, aprendo le porte in modo bidirezionale, crea un ponte fra la realtà del disagio psichico e la società civile e avvicinando mondi altrimenti tenuti lontani combatte i pregiudizi per generare nella comunità una cultura di inclusione. Esperienza che, per alcuni frequentatori del centro, si è trasformata in occasione di lavoro, facendoli diventare abili bibliotecari. Oggi la biblioteca è aperta al pubblico.

Altri esempi virtuosi: la biblioteca di quartiere Brancaccio, oggi un punto di riferimento e un faro di legalità in un quartiere di Palermo difficile. Tutte le biblioteche comunali della provincia: prima chiuse ora aperte e funzionanti, grazie alla visibilità assicurata dal Polo e dal Portale. Molto altro ancora. Sispi, al fianco del Comune di Palermo, non solo come semplice fornitore di servizio ma come fattivo e responsivo braccio operativo.