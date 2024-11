Il Superenalotto fa ricca Palermo, centrati due «5» da 25 mila euro

Il Superenalotto premia la Sicilia. Nell’ultimo concorso di sabato 2 novembre, come riporta Agipronews, la fortuna ha baciato l’Isola con due punti «5» da 25.220,39 euro l’uno, realizzati entrambi a Palermo: uno al Tabacchi Armetta, in Corso Calatafimi, 482, l’altro nell’esercizio di Giuseppe Favaloro, in via Enrico Albanese, 74.

L’ultimo «6» da 89,2 milioni di euro è stato centrato il 15 ottobre 2024 a Riva del Garda, in provincia di Trento. Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 5 novembre, è di 26,3 milioni di euro.