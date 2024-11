Dall'agroalimentare all'artigianato, una fiera per i prodotti a San Giuseppe Jato

Grande successo di pubblico per la prima giornata del progetto «I prodotti che uniscono il territorio», la Fiera dell’agroalimentare, dell’artigianato e del commercio che coinvolge sette Comuni della provincia di Palermo. Ieri l’inaugurazione a San Giuseppe Jato, alla presenza del sindaco Giuseppe Siviglia e dell’assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo. I Comuni di San Giuseppe Jato, Corleone, San Cipirello, Roccamena, Altofonte, Caccamo e Roccapalumba hanno costituito un’associazione temporanea di scopo (Ats) per la realizzazione del progetto finanziato dall’assessorato alle Attività produttive. Nei sette paesi sono state organizzate in queste settimane diverse iniziative finalizzate alla creazione di un paniere di prodotti tipici della tradizione agroalimentare e artigianale locale, da esportare all’estero per far conoscere il «brand Sicilia» sotto la sua veste migliore. Dopo l’inaugurazione degli stand, sono iniziati l’esposizione e la degustazione dei prodotti, gli spettacoli per bambini, la musica e le esibizioni di cantanti locali.