Boom di presenze a La Domenica Favorita, spazio al divertimento e alla prevenzione

Un fiume in piena, oltre 4mila persone hanno partecipato alla giornata conclusiva della sesta edizione de La Domenica Favorita. Sette giorni di sport, giochi, concerti, laboratori, attività culturali e sociali all’aria aperta. La manifestazione sportiva e culturale è stata organizzata dal Comune, dalla Città Metropolitana e dall’associazione La Domenica Favorita.

La Domenica Favorita quest’anno è stata pensata con una nuova formula: un’intera settimana, e non solo la domenica, con tanti eventi, attività, appuntamenti dedicati alla città e alle scuole, grazie alla partecipazione di sessanta associazioni.

Oggi in particolare le attività si sono concentrate tra Villa Niscemi, la Palazzina Cinese e il Museo Pitrè. Tra gli stand espositivi delle forze dell’ordine e le esibizioni sportive, tante mamme hanno partecipato, insieme ai loro figli, alla corsa a loro dedicata. La MammaRun, organzizata dall’Acsi. Un percorso di tre chilometri che partiva dal Museo Pitrè, poi di corsa, o in camminata, all’interno del Parco della Favorita per tornare nuovamente davanti al Museo.