Palermo, domani i camper dell'Asp a Villa Niscemi per la «Domenica Favorita»

Ha fatto il pieno di visite l’ambulatorio della prevenzione cardiovascolare che in 7 ore di attività ha assicurato 120 prestazioni, mentre nel camper dedicato sono stati 91 i vaccini somministrati. Nella prima tappa autunnale in provincia, medici, infermieri e tecnici dell’Asp di Palermo hanno effettuato complessivamente 317 prestazioni, di cui 32 nell’area pediatrica dedicata agli screening visivo e logopedico e 19 della prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmesse, mentre sono stati 10 i Pap Test e HPV Test, effettuati a bordo del camper dello screening del cervicocarcinoma e 18 i Sof test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci nell’ambito del programma di screening del tumore del colon retto. Presenti anche i veterinari che, oltre a fornire informazioni sull’anagrafe canina, hanno impiantato 9 microchip, mentre lo sportello amministrativo ha esitato 18 richieste, tra cambio medico, rilascio di tessera sanitaria ed esenzione ticket.

I nuovi appuntamenti

Domani i camper dell’Open day itinerante dell’Asp di Palermo si trasferiranno a Villa Niscemi dove, nell’ambito della Domenica Favorita, proporranno dalle ore 9 alle 14 agli utenti un ambio ventaglio di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto, tra cui: Pap test e Hpv test (screening del cervicocarcinoma per donne tra 25 e 64 anni), Sof test (screening del tumore del colon retto, riservato a persone tra 50 e 69 anni), screening delle malattie infettive sessualmente trasmesse (Epatite C, Sifilide e HIV), vaccinazioni, screening visivo pediatrico (3-8 anni) e screening logopedico pediatrico (3-8 anni). Presenti anche gli operatori dello sportello amministrativo, mentre i veterinari saranno ospitati in un’area dedicata allestita vicino gli ex campi Castelnuovo. Per effettuare le visite e gli esami di screening basterà presentarsi muniti di tessera sanitaria e documento di riconoscimento.