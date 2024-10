Palermo, commemorazione dei defunti: iniziative, servizi e orari del cimitero di Sant'Orsola

Un piccolo cero verrà donato ai visitatori del cimitero di Sant'Orsola, a Palermo, nei giorni dedicati alla commemorazione dei defunti. «Un lumino sembra piccola cosa – tiene a precisare l’avvocato Salvatore Damiano, commissario arcivescovile della Fondazione Camposanto di Santo Spirito –, ma quando viene acceso in un cimitero diventa simbolo dell’affetto, del ricordo e della speranza che ciascuno nutre per i propri cari defunti».

Per sistemare al meglio l’accoglienza, il camposanto di via del Vespro resterà chiuso il 29, 30 e 31 ottobre per le pulizie straordinarie e sistemazione degli spazi. Inoltre è stato preparato il materiale informativo (depliant e pannelli), oltre che diversi totem collocati fra i viali, con indicazioni e note utili per orientarsi e conoscere la storia del cimitero più antico della città.

Gli orari e i servizi

Dal 1 al 3 novembre il cimitero sarà aperto dalle ore 7,30 alle 16,30. Nelle stesse date, trattandosi di sabato e festivi, non si effettueranno tumulazioni e non sarà consentito l’ingresso dei carri funebri. I visitatori avranno a disposizione uno sportello supplementare per la segnalazione dei guasti alle lampade votive; un presidio medico con automedica e autoambulanze; una dozzina di wc chimici per disabili e non, dislocati in tutta l’area cimiteriale; l’assistenza e il supporto per i disabili e le persone con difficoltà di deambulazione agli ingressi del cimitero (carrozzine e mezzi di servizio gratuiti) e davanti agli ascensori nei sacrari, un punto ristoro nel corridoio fra i due ingressi del cimitero oltre a un servizio di vigilanza e assistenza rafforzato.