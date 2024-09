San Giuseppe Jato, ripulito dai volontari il parco urbano intitolato a Giuseppe Di Matteo

A San Giuseppe Jato il parco urbano intitolato a Giuseppe Di Matteo torna ad essere pulito, grazie ai volontari del settimo campo estivo E!State Liberi!, organizzato dalla cooperativa Placido Rizzotto-Libera Terra, che stamattina, 27 settembre, hanno contribuito a rimuovere i rifiuti e le erbacce. Si tratta di un'area nata su un terreno confiscato a San Giuseppe Jato e oggi intitolata al piccolo, vittima innocente della mafia.

I sette partecipanti al campo, provenienti dall'Alto Adige e guidati da Marcello Cont, si sono occupati anche di interventi di manutenzione e riqualificazione dell'area verde. Una tappa, quella al Parco urbano Di Matteo, parte di un percorso settimanale che combina memoria e impegno, con l'obiettivo di far conoscere la storia del territorio dell'Alto Belice Corleonese. I partecipanti hanno l'opportunità di ascoltare le testimonianze dei familiari delle vittime di mafia e visitare luoghi simbolo della memoria. Le attività mirano anche a far conoscere l'impegno della cooperativa Placido Rizzotto - Libera Terra, che da anni si dedica alla valorizzazione del territorio e alla riqualificazione dei terreni agricoli confiscati alle mafie, ricevuti in gestione dal Consorzio Sviluppo e Legalità, dove si producono materie prime di alta qualità in modo rispettoso dei diritti.