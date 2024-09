Palermo, grande commozione per la scomparsa dell'avvocato e scrittore Giuseppe Palmeri

È morto a Palermo all'età di 85 anni l'avvocato Giuseppe Palmeri, acuto giurista, scrittore con la passione per la storia, giornalista pubblicista ( ha collaborato con il Giornale di Sicilia, La Sicilia e l'Avvisatore). Lascia la moglie Emilia Niceta e due figli Maria Chiara e Paolo Lelio.

Alto dirigente dell'ufficio Legislativo e legale della Presidenza della Regione, è stato per anni direttore responsabile della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. Ha svolto un'intensa attività culturale all'interno del museo Mandralisca e nella Società siciliana di storia Patria come segretario della prestigiosa istituzione.

Ha ricoperto anche l'incarico di capo di gabinetto dell'assessorato regionale dei Beni culturali. In un momento particolarmente difficile ha accettato l'incarico di commissario straordinario del Comune di Alcamo. Ha scritto e pubblicato molti libri di carattere giuridico e storico-sociale.

Si ricordano in particolare Palermo al tempo dei giornali, Lampedusa: dai Borbone al Regno d'Italia e Palermo al tempo di Padre Messina. La sua scomparsa ha destato commozione tra parenti, amici ed estimatori. Lino Buscemi e Mario Di Liberto che, con Palmeri, hanno condiviso la passione per la storia, lo hanno ricordato così: «Peppino era una persona preparata, solare, intelligente, intellettualmente impegnata. Amava la storia e il diritto pubblico regionale. Nei vari uffici e posti di responsabilità ricoperti si è sempre distinto per il tratto signorile, competenza e onestà. Ci mancheranno molto le lunghe e frizzanti chiacchierate con lui nel salotto della libreria Einaudi».