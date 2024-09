Da Palermo a Tokyo in gommone, la nuova avventura di Sergio Davì

Il «gommonauta» palermitano Sergio Davì è pronto per una nuova avventura, dopo aver navigato in lungo e in largo tra i Mari del Nord e gli oceani Atlantico e Pacifico. Questa volta, tra il 2025 e il 2026, Davì navigherà dall'Italia, partendo da Palermo, verso Suez, l'Oceano Indiano, parte del Mar Cinese Meridionale per raggiungere il Giappone. Non sarà un’impresa facile. Saranno infatti percorse circa 11 mila miglia nautiche per approssimativi 6 mesi di viaggio, con una media di 25 tappe in 13 Paesi tra Europa, Africa nordorientale e Asia.

Il viaggio si svolgerà a bordo del gommone Nuova Jolly Prince 38 cc motorizzato con due fuoribordo Suzuki DF300B ed equipaggiato con elettronica di bordo Simrad e Quick, compagni di viaggio fedeli anche nell’ultima avventura transoceanica di 10.000 miglia nautiche da Palermo a Los Angeles compiuta da Sergio Davì tra il 2021/ 2022.

Japan Sea Expedition sarà una vera e propria spedizione scientifica in gommone che mira a promuovere attività di ricerca e di monitoraggio dello stato di salute ambientale (marino e atmosferico) in collaborazione tra CCM e Università degli studi di Palermo (Aten Center). Se nelle precedenti navigazioni l’obiettivo scientifico era incentrato sulla rilevazione di microplastiche e metalli nei mari, adesso la lente si sposta sulla condizione di salute del mondo marino e atmosferico.