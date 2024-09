Palermo, il carro di Santa Rosalia allo Sperone: «In comune hanno una storia di incuria e la qualità della luce», spiega la preside Di Bartolo

Il Carro Trionfale di Santa Rosalia, realizzato nel 2007 a Palermo dall’artista Jannis Kounellis per il 383esimo Festino di Santa Rosalia, è stato trasportato ieri sera da Villa Giulia, dove si trovava, fino all’Ecomuseo Mare Memoria Viva, in via Messina Marine, dove verranno eseguiti i lavori di restauro. Una volta restaurato, sfilerà lungo le vie del quartiere Sperone l’11 ottobre, per il corteo scenografico de «Le Rosalie ribelli» condotto da 400 bambine e bambini della scuola Sperone-Pertini guidata dalla preside dell’istituto, Antonella Di Bartolo.

L’iniziativa di restauro del «Carro risorto» è voluta dall’associazione Amici dei Musei Siciliani, con la collaborazione del Comune di Palermo, e rientra nelle attività collaterali al 400esimo Festino di Santa Rosalia. Dal 2007 il Carro di Kounellis è rimasto abbandonato nel giardino di Villa Giulia.

Cosa hanno in comune il quartiere Sperone e il Carro di Kounellis? Perché questo accostamento, e con quale prospettiva? Risponde Antonella Di Bartolo, dirigente scolastico della scuola Sperone-Pertini: «Entrambi, lo Sperone e il carro, hanno in comune una storia di incuria ma soprattutto una qualità meravigliosa: la luce. Da un lato i raggi del sole che riflettono sul mare e rimbalzano sulle pareti cieche delle palazzine di edilizia popolare, dall’altro il bagliore dei cristalli swarovski sulla vela del carro a forma di nave. Arte e cultura, scuola e bellezza, insieme, per scrivere una pagina di risurrezione per un’opera d’arte e per un quartiere, e per portare e moltiplicare una nuova bellissima luce di speranza su Palermo».