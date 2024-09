Palermo, due vecchi carri del Festino finiranno nei quartieri: prelevata da Villa Giulia la «nave» di Kounellis - VIDEO

Si sposta, si restaura e si affida alla comunità. Due carri del Festino – la famosa nave scenografica del greco Kounellis che nel 2007 fece scattare gli applausi del pubblico (capita raramente… ma capita), con la sua vela sbrilluccicosa di cristalli Swarovski, e il carro Luna dell’anno scorso – vengono trasferiti in quartieri difficili.

Il primo finora è rimasto, da parecchio tempo, a Villa Giulia, scardinato e abbandonato, stasera (18 settembre) è stato messo in movimento per essere trasferito all’Ecomuseo del Mare dove inizierà il restauro (che non lo renderà prezioso come nel 2007, ma bellissimo sì). L’11 ottobre – quando 400 bambini dello Sperone sfileranno con genitori, docenti e cittadini rivolgendo «preghiere ribelli» alla Santuzza contro i mali della società – raggiungerà la sua nuova casa, di fronte alla scuola Pertini, dove sta nascendo anche il nuovo murale di Giulio Rosk dedicato a Santa Rosalia. È un progetto del Comune con gli Amici dei musei siciliani.

Viaggio analogo tra qualche settimana per il carro Luna che è in condizioni discrete, spiaggiato in piazza Marina: ripulito, soprattutto le «nuvole», sarà portato nello slargo a fianco dell’Ospedale dei Bambini. «Affideremo i carri a chi ce li ha chiesti: sarà un atto di responsabilità degli abitanti dello Sperone e dell’Albergheria. Mi piace citare padre Pino Puglisi, «se ognuno fa qualcosa, si può fare molto»: ecco pensiamo che il messaggio che ogni carro conduce con sé, sarà la sua protezione; è patrimonio di tutti e non avrà bisogno di guardianìa», dice l’assessore comunale alla Cultura Giampiero Cannella. «Lo Sperone è una operazione definita, realizzata con Bernardo Tortorici e la preside Antonella Di Bartolo, mentre all’Albergheria siamo in contatto con le realtà religiose locali e pensiamo di trasferire il carro Luna prima di Natale», interviene Gaspare Simeti che ha seguito l’intera organizzazione del Festino.