Palermo, a Mondello arriva il Pigiama Run: l'iniziativa di solidarietà della Lilt serve a raccogliere fondi per l'Oncoematologia del Civico

Correre per non sentirsi soli. Correre per non far sentire soli loro, i bambini che hanno una malattia oncologica, perché settembre è il mese del Gold ribbon, il nastro d'oro, dedicato ai tumori pediatrici. E parte domani (20 settembre) da Mondello alle 18,30 la quarta edizione della Pigiama run di Lilt, l'associazione che da un secolo si dedica alla lotta contro i tumori. Un evento sociale e solidale, di cui il Giornale di Sicilia è media partner, che raccoglierà fondi per i bambini dei reparti di Oncoematologia d'Italia.

A beneficiarne sarà l'Azienda ospedaliera di rilievo nazionale Civico, diretta dal primario Paolo D'Angelo. Con quanto raccolto negli scorsi anni è stato creato un fondo destinato ai viaggi dei bambini che devono sottoporsi a cure e terapi fatte solo al di fuori della Sicilia.

La corsa in pigiama si svolgerà in contemporanea in 40 città italiane, testimonial nazionali sono Giuliana Moreira e Edoardo Stoppa mentre, nel capoluogo, la madrina di quest'anno sarà Lucilla, star del web che, per la gioia dei più piccoli, taglierà il nastro e si esibirà in due canzoni. Alla corsa si può partecipare a piedi, in bici, sui pattini o in monopattino. Il dress code, invece, è rigidissimo: non si può partecipare se non si è in pigiama (per solidarietà nei confronti dei piccoli malati costretti a indossarlo nei reparti oncologici). Si parte dall'ingresso del Club Canottieri Roggero di Lauria, dove sarà allestito un village con gazebo espositivi e di intrattenimento. Il percorso parte quindi dal Lauria e arriva all'hotel La Torre (e ritorno). Per i bambini, a partire dalle 16,30, ci saranno anche attività organizzate da Radici, piccolo museo della natura e Circ'opificio. Dj set di Mirko Speciale di Cartoonia e spettacoli di balli di gruppo e zumba a cura di Giulietta Pedone, al termine della gara. Ogni partecipante, pagando 15 euro (che andranno interamente nel fondo destinato ai bambini), riceverà un pacco gara con prodotti di sponsor nazionali. Pagano solo gli adulti e ai più piccoli verrà data in omaggio la pettorina per correre e il pacco (per loro pacchetto) ristoro. I pacchi gara si possono ritirare alla sede della Lilt in via Ammiraglio Thaon di Revel o nei gazebo del village di Mondello.