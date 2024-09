Le minacce alla procuratrice Caramanna, sit in di solidarietà davanti al tribunale dei minori a Palermo

Si sono stretti tutti intorno alla procuratrice del tribunale per i minorenni di Palermo, Claudia Caramanna, che ha ricevuto intimidazioni e minacce da Cosa nostra. La manifestazione, davanti al Malaspina, è stata organizzata dall’associazione La Casa di Giulio e in tanti hanno accettato l’invito e hanno aderito all’iniziativa. I partecipanti intorno alle 17.30 si sono ritrovati davanti al Tribunale dei minori di Palermo, in via Principe di Palagonia. Le minacce alla procuratrice sono legate all’attività di contrasto alla criminalità organizzata.

In particolare quella che si è chiusa con una cinquantina di provvedimenti dopo un’operazione antidroga nel quartiere Sperone di Palermo che ha coinvolto tanti minori nelle attività illegali. Tra i presenti al sit-in anche Addiopizzo, Casa Memoria Felicia e Peppino Impastato, Centro Giuseppe Impastato, No Mafia Memorial, Centro Studi Pio La Torre, Sos Ballarò Uas e numerosi club Rotary.

«Non possiamo stare in silenzio – afferma Francesco Zavatteri, presidente dell’associazione La Casa di Giulio - soprattutto quando sappiamo che nelle attività criminose vengono coinvolti i nostri ragazzi. Ormai è risaputo che lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti riguarda i minori, proprio quelli più vulnerabili di cui si occupa Claudia Caramanna, attorno alla quale vogliamo e dobbiamo essere compatti. In una città che è sempre più preda dei venditori di morte, bisogna fare sentire forte la voce dei cittadini onesti che hanno stima e fiducia in chi, ogni giorno con grandi difficoltà, cerca di fare rispettare le leggi».