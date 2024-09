Palermo, organizzato sit-in per la procuratrice dei minori Claudia Caramanna minacciata dalla mafia

Manifestazione di solidarietà per riconoscere e sostenere l’importante lavoro della procuratrice dei minori di Palermo, Claudia Caramanna, che ha recentemente ricevuto intimidazioni legate alla sua attività di contrasto alla criminalità organizzata e di tutela dei minori figli di criminali.

In particolare per l'inchiesta che l’ha portata a chiedere una cinquantina di provvedimenti dopo un’operazione antidroga nel quartiere Sperone di Palermo che ha documentato il coinvolgimento di minori nelle attività illegali degli adulti.

Il sit-in, promosso dall’associazione La casa di Giulio e da altre che hanno aderito, si svolgerà alle 17,30 di giovedì 5 settembre, davanti al Tribunale dei minori in via Principe di Palagonia. «Non possiamo stare in silenzio soprattutto quando sappiamo che nelle attività criminose vengono coinvolti i nostri ragazzi», ha detto il presidente dell’associazione Francesco Zavatteri, padre di Giulio, giovane artista palermitano, ucciso da un’overdose di all’età di 19 anni il 15 settembre 2022.