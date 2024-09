Palermo, grandi firme musicali e prodotti tipici siciliani al Ciavuri e Sapuri Fest

Il sindaco Lagalla ha tagliato il nastro, oltre a degustare i vari prodotti promossi dalle aziende. In sostanza questo evento di sei giorni spazierà tra concerti, talk tematici e sport. Il festival, giunto ormai alla sua quinta edizione, è organizzato dalla Cna in collaborazione con Hd Consulting, Caec, Utopìa Communication, Events e con il contributo come media partner di Giornale di Sicilia e di Alessi pubblicità.

Partenza col botto quella del villaggio in cui cibo, identità e storia profumano di Sicilia. Diversi gli stand (con circa 60 aziende) che non hanno fatto altro che raccontare un percorso che parla di tipicità e che passa dalla musica, allo street food e finisce nell’artigianato.

La manifestazione, inoltre ha il patrocinio dagli assessorati regionali alle Attività produttive e Agricoltura oltre che della Regione siciliana e del Comune. Ad aprire il Fest ci ha pensato Alex Britti, mercoledì 4 settembre, invece, sarà il turno di Alan Sorrenti che preceduto però dai Groovepackers.

E ancora giovedì toccherà a Swingrowers e The Sweet Life Society, venerdì spazio a Kid Gamma più Gravità mentre sabato si balla con il PopShock e domenica - a chiudere la kermesse - il gran finale con Max Gazzè in Musicae Loci, un viaggio live tra connessioni popolari e orchestre locali.

Non mancherà un momento speciale dedicato dedicato a Santa Rosalia. «L’obiettivo - dice Pippo Glorioso, presidente della Cna - rispetto all’anno precedente è quello di alzare il livello partendo dalla musica e con i talk che avranno un ruolo importante». Per il sindaco Roberto Lagalla «queste sono occasioni dove la gente si può diverte e dimenticare gli affanni quotidiani. Un’occasione vincente per la città. L’amministrazione sta cercando di recuperare il rapporto fra persone e città facendo comprendere che ciò che è di tutti deve essere visto come proprio»