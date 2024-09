Palermo, giugno 1982, liceo Garibaldi: la prima «lezione» antimafia in una scuola del generale Dalla Chiesa

La telefonata ai giornalisti arrivò nel pomeriggio. «Domani mattina qualcuno vada a farsi una passeggiata al liceo Garibaldi. Forse c’è una notizia». Il generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, nominato un mese prima prefetto di Palermo, non aggiunse altro. Non ce n’era bisogno.

L’indomani si presentò senza scorta davanti all’istituto. Nessuno era stato avvisato del suo arrivo, tranne la presidenza che fece subito radunare gli studenti nella palestra della scuola per un incontro improvvisato. Un botta e risposta tra gli studenti del liceo classico e il generale che aveva sconfitto il terrorismo che si trasformò in una sorta di «lezione» sulla mafia. La prima in una scuola della città. Nessun rappresentante delle istituzioni, fino a quel giorno, aveva parlato di legalità e lotta alla mafia nelle scuole. Solo negli anni seguenti alcuni magistrati a cominciare da Rocco Chinnici, fondatore del pool antimafia, avrebbero proseguito sulla strada tracciata dal prefetto che decise di incontrare anche i ragazzi del Gonzaga, l’istituto dei Gesuiti frequentato dai figli della buona borghesia della città.