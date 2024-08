Mafia ieri e oggi, studenti universitari svizzeri a lezione da Carmine Mancuso

Il 2 settembre, al circolo ufficiali di Palermo, in piazza Sant’Oliva, alle 17.30 Carmine Mancuso, figlio di Lenin, collaboratore del giudice Cesare Terranova ucciso con lui in un agguato mafioso, terrà una lectio magistralis sul tema «Mafia ieri e oggi» ad una delegazione di studenti dell’università di Zurigo, politecnico federale, e dell’università di Lucerna. Con loro sarà presente il giornalista Henry Habbegger, esperto in Svizzera di criminalità organizzata, e alcuni padri gesuiti, svizzeri e italiani. Parteciperà il regista Pasquale Scimeca, autore del film «il giudice e il boss» che narra l’eroico impegno contro la mafia del giudice Terranova e del maresciallo Lenin Mancuso. Il film sarà proiettato in prima nazionale a Palermo il 25 settembre. Alla lezione saranno presenti il direttore del circolo tenente colonnello Antonio Liuzzo, e il generale di corpo d’armata Maurizio Scardina.