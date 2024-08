La notte è sempre più tropicale: record in Sicilia

Da una parte i rovesci di pioggia, concentrati soprattutto nell’entroterra e a sud-Est senza però scalfire più di tanto l’emergenza siccità; dall’altra, le temperature che aumentano ancora, fino a sfiorare i 40 gradi, sotto l’anticiclone africano che non molla la presa da tre settimane: è il doppio volto del clima pazzo che imperversa nell’Isola, confermando, qualora ce ne fosse ancora bisogno, lo stato di persistente anomalia climatica che caratterizza il territorio, in queste ore, in questi mesi, ma anche nel corso degli ultimi tre anni. Per capirlo basta guardare i record registrati nel nuovo resoconto tracciato dal Sias, il Servizio informativo agrometeorologico siciliano, nonché l’ultimo report in materia pubblicato ieri dalla Fondazione Openpolis.

Il calore, continua il Sias, «si è accumulato in prevalenza sul settore centro-meridionale, dove spiccano stazioni come Bivona, Mazzarrone, Giuliana e Mazara del Vallo, che hanno registrato i loro record di media mensile». L’asticella più alta segnalata sulla rete del Servizio regionale, pari a 42,5 gradi, è stata invece fotografata il 13 luglio nella stazione di Siracusa, in contrada Monasteri. Il tutto, mentre le ultime settimane «non hanno prodotto piogge significative, con la sola eccezione del Messinese e di poche altre piccole aree», tanto che «la valutazione degli indici di siccità descrive un quadro che non cambia rispetto al mese di giugno e continua a mettere in evidenza una situazione decisamente anomala soprattutto per la scarsità di precipitazioni a medio termine».

Ma in fatto di ondate di calore prolungate, le anomalie e i primati dell’Isola non riguardano solo questa estate o gli ultimi due anni: già nel 2022, seguendo i dati Istat sugli eventi climatici estremi che hanno causato una forte pressione ambientale nei centri urbani, Openpolis riscontra sul territorio più di un record per numero di notti tropicali, quelle in cui la temperatura non scende al di sotto dei 20 gradi. Ebbene, se nei capoluoghi di provincia di tutta Italia ammontano in media a 58 le nottate passate a sudare, Messina è la città che ha raggiunto la quota più alta del Paese, pari a 122 unità, seguita di un soffio da Reggio Calabria e Agrigento, entrambe a 121, e da Palermo a 119.

Sopra la media nazionale anche Catania e Trapani, rispettivamente con 117 e 93 notti d’afa, mentre, più in generale, la Sicilia risulta tra le regioni più colpite dal fenomeno. Intanto, per tornare al presente e alle rilevazioni del Sias, dopo le precipitazioni (a tratti anche intense) delle ultime ore, oggi il cielo siciliano si preannuncia «sereno o poco nuvoloso al mattino, con aumento della nuvolosità nelle ore centrali e qualche isolato fenomeno convettivo nelle aree interne» con attenzione in serata. Il guaio è che l’effetto delle piogge evaporerà nel giro di poco: in giornata le temperature massime sfioreranno i 38 gradi nell’entroterra, spingendosi fino a 39 domani nel settore meridionale e a 32 sul versante tirrenico, «ma con afa».