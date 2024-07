Palermo, 41 anni fa l'attentato a Rocco Chinnici: il giudice che creò il pool antimafia

Il 29 luglio 1983 alle 8.05 del mattino una Fiat 126 verde imbottita con 75 chili di tritolo esplose in via Pipitone Federico a Palermo: il giudice Rocco Chinnici, il maresciallo Mario Trapassi, l’appuntato Salvatore Bartolotta e Stefano Li Sacchi, portiere dello stabile in cui abitava il giudice, persero la vita. Chinnici stava per salire sulla sua Alfetta blindata, e il boss di Resuttana, Antonino Madonia, azionò il telecomando proprio nel momento in cui il giudice originario di Misilmeri era accanto alla 126: Palermo, si disse allora, era diventata una «Beirut». Sono trascorsi 41 anni da quel giorno. Palermo, Misilmeri, Partanna e anche Pavia ricordano l’attentato con una serie di appuntamenti: a Palermo alle 9.30, nel luogo in cui avvenne la strage, verranno ricordati il giudice e la sua scorta e verranno deposte le corone di fiori. Seguirà alle 10.15 la messa in loro memoria nella chiesa parrocchiale di San Michele Arcangelo, mentre alle 12 a Misilmeri, in provincia di Palermo, comune di nascita di Chinnici, sarà deposta una corona di fiori. Alle 19, l’ultima deposizione di corone a Partanna, in provincia di Trapani, in Piazza Umberto I, sul bifrontale dedicato a Rocco Chinnici. Contemporaneamente anche Mede, comune in provincia di Pavia, ricorderà il giudice Chinnici con un concerto musicale dell’orchestra messicana «The Kwapisz Youth String Orchestra-Messico». L’evento si terrà alle 21 alla Tenuta Besostri in via G. Amendola 1.