Palermo, commemorato Boris Giuliano: 45 anni fa il capo della Mobile fu ucciso da Bagarella

Giuliano venne ucciso al bar Lux il 21 luglio del 1979 con sette colpi di pistola alle spalle da un killer che una sentenza definitiva ha riconosciuto in Leoluca Bagarella, boss corleonese cognato di Totò Riina, il capo dei capi. Giuliano fu tra i primi investigatori a comprendere la necessità di seguire il flusso del denaro e degli affari per individuare gli interessi dell'organizzazione mafiosa. Anche in collaborazione con la polizia americana, Giuliano seguì numerose indagini sul traffico di droga tra la Sicilia e gli Stati Uniti sviluppando un metodo investigativo innovativo per quei tempi. Intuì come la criminalità stava cambiando volto negli anni Settanta, riuscendo a cogliere i rapporti tra Cosa nostra e la politica. Venne assassinato nel momento in cui stava provando a far luce su un’evasione fiscale simile a quel che poi sarebbe stata Tangentopoli. Aveva anche condotto inchieste sulle esattorie dei cugini Salvo e sul caso De Mauro. Il suo metodo investigativo, condiviso con una squadra di uomini a lui legatissimi, ha rivoluzionato il modo di fare indagini in Italia, come sottolineato anche da Giovanni Falcone.