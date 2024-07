A Partinico inaugurata la casa di cura Santa Chiara, Provenzano: «Vogliamo che i siciliani non vadano al Nord»

Una sanità di eccellenza accessibile a tutti: è quella che vuole offrire, presso la casa di cura Santa Chiara, inaugurata oggi a Partinico, il dottore Vincenzo Provenzano, ex primario di Diabetologia dell’ospedale Civico di Partinico, e la dottoressa Francesca Gaia Provenzano, che ha seguito le orme del padre, e che guiderà la direzione sanitaria della clinica.

La struttura sorge nell'edificio dell’ex Molino Pastificio Soresi, ed è stata realizzata dall’imprenditore, l’ingegnere Angelo Sapienza, per mettere l’alta sanità alla portata di tutte le tasche. La caratteristica della clinica sarà, infatti, quella di fornire in modo privato, e quindi più agevole e veloce, le migliori cure ad un costo pari a quello del tariffario regionale. Sono 42 i posti letto in un ambiente accogliente e confortevole. Offre un’ampia gamma di servizi sanitari in regime di ricovero per la medicina generale, day hospital, day surgery autonomo e servizio ambulatoriale all’avanguardia.