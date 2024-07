Salesiani, il raduno Intergrest di Palermo quest'anno è dedicato a Santa Rosalia

Domattina, mercoledì 10 luglio 2024, tutti i partecipanti dei Grest salesiani di Palermo (Gesù Adolescente, Don Bosco Ranchibile, Santa Chiara, Mazzarello) si riuniranno presso la Casa di Gesù Adolescente di via Evangelista Di Blasi 102/A per l’Intergrest Salesiano. Tema di riflessione di questa edizione sarà la testimonianza e l'attualità di Santa Rosalia, nel 400° anniversario del ritrovamento delle reliquie. L'appuntamento sarà alle 9 e la conclusione è prevista per le 13.

Il programma della giornata prevede un primo momento di formazione, seguito dai giochi a stand per i ragazzi, uno spettacolo di magia e il saluto delle autorità. «È un appuntamento annuale che vede riuniti tutti i ragazzi e gli animatori che frequentano le attività estive delle nostre realtà salesiane palermitane - afferma don Arnaldo Riggi, direttore della Casa di Gesù Adolescente di via Di Blasi -. La testimonianza di Rosalia, santa giovane, è ancora oggi luminosa per i nostri giovani: con questo incontro, come educatori salesiani, vogliamo riproporne l'attualità, per un impegno credente e credibile di vita cristiana e civile».