Palermo, il cappellano dei Pagliarelli ospita donne senza dimora alla Gancia: in visita il Garante dei detenuti Apprendi

Pino Apprendi, Garante dei detenuti di Palermo, ha visitato oggi la chiesa della Gancia, dove frate Loris, cappellano del carcere di Pagliarelli, ospita, volontariamente, donne con problemi di dimora. Con Apprendi c’erano il magistrato di sorveglianza Simone Alecci e il presidente e il vicepresidente di Antigone Sicilia, Giorgio Bisagna e Francesco Leon. Tutti hanno apprezzato l'attività che frate Loris svolge nei locali della chiesa. Anche Mario Serio, del collegio dei garanti nazionali, nei giorni scorsi, aveva espresso un giudizio positivo.

Si tratta, spiega Apprendi, di persone agli arresti domiciliari che non avrebbero dove andare, di ex detenute, ma anche di donne che sono sole e in difficoltà. «È un esempio ampiamente positivo di accoglienza che salvaguarda la dignità della persona e favorisce la possibilità di un percorso d'inserimento nella società dopo avere superato, con un importante sostegno un periodo di crisi e di difficoltà», commenta Apprendi.