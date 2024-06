Sorpresa a Palermo, la tartaruga Caretta caretta nidifica sulla spiaggia di Mondello

La scorsa notte una tartaruga marina Caretta caretta ha deposto le uova nella spiaggia palermitana di Mondello. Un evento insolito per il litorale. Il Wwf Sicilia Nordoccidentale ha avvisato tutti gli enti preposti e sta verificando e mettendo in sicurezza il nido, in accordo con i gestori dei lidi di Mondello a cui si chiede massima collaborazione e partecipazione oltre ai cittadini e alle associazioni ambientaliste del territorio.

Il Wwf ringrazia «i volontari per l’immediata verifica e recinzione temporanea di una zona protetta installata stanotte alle 2 circa. Seguirà la realizzazione di una zona di protezione del nido per la dovuta tutela in attesa della schiusa che avverrà tra 50 e 70 giorni». La Caretta caretta è una specie protetta e ad alto rischio di estinzione pertanto tutte le operazioni saranno eseguite ottemperando alle normative di legge.