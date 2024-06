Il Centro studi Federico II presenta a Roma la moneta della pace

Presentato a Roma, al Circolo del ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, in occasione della presentazione del volume L’Ambasciata d’Italia in India (curato dall’ambasciatore Gaetano Cortese), il progetto internazionale del Centro Studi Federico II «For Cultural Diplomacy and World Peace» e, in anteprima, la riproduzione dell’Augustale, la moneta della pace di Federico II.

For Cultural Diplomacy and World Peace è collegato al tema della diplomazia culturale e sarà proposto a Roma, Palermo e Bordeaux in occasione di convegni, incontri e concerti, per promuovere il dialogo interculturale e multiculturale e i valori della pace.

«Il ruolo del dialogo interculturale e della tolleranza – ha sottolineato il presidente del Centro Studi Federico II - è fortemente legato alla diplomazia culturale, strumento indispensabile per imprimere uno slancio decisivo alla valorizzazione del retaggio storico, del patrimonio artistico, culturale, formativo e linguistico del nostro paese nel mondo. Inoltre, per mezzo della diplomazia culturale, si amplificano i messaggi positivi che sono funzionali alla tutela dell’immagine e dell’interesse nazionale per favorire la comprensione, combattere i pregiudizi, contrastare le campagne di disinformazione e la propaganda ostile, costruire fiducia e promuovere la collaborazione e anche la pace nel mondo».