Termini Imerese piange Teresita Di Vita, ex dipendente comunale amata da tutti: «Sarà tra gli angeli più belli»

Termini Imerese in lacrime per la scomparsa di Teresita Di Vita, ex dipendente comunale che in tanti conoscevano. Aveva 73 anni e lottava contro una malattia. Nei tanti anni di lavoro i suoi concittadini hanno apprezzato la sua disponibilità, simpatia e gentilezza. Per questo, nelle ultime ore, sono decone coloro che la ricordano e le dedicano parole d'affetto.

La notizia della sua morte ha infatti colpito l'intera comunità e sono moltissimi i messaggi cordoglio condivisi sui social, ancora una volta uno spazio di condivisione del dolore. «Mi addolora tantissimo apprendere questa notizia - scrive Anna -. Signora Teresita, non basterebbe un vocabolario per descrivere la meravigliosa persona che è stata. Mi stringo al dolore del signor Giovanni Stringi e ai figli Vincenzo e Danila. Possa riposare in pace. Sono certa che abiterà un bellissimo posto in paradiso tra gli Angeli più belli».

«Una donna indimenticabile - dice Marianna - che si dedicava al lavoro e alla famiglia con tutto il suo cuore, mettendo sempre del suo in tutto ciò che faceva. Una persona rara, amata da tutti. Siamo davvero dispiaciuti».