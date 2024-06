Palermo, la Fashion week si conclude a Villa Tasca: la moda siciliana promossa a pieni voti

Tra le architetture neoclassiche e le bellezze di Villa Tasca la Sicilia porta in scena la propria Fashion week: nell’ultima giornata della settimana della moda siciliana fortemente voluta e targata Confartigianato, arriva l’esplosione di colori e abiti che hanno incantato i buyer arrivati da tutto il mondo grazie alla preziosissima partnership con Camera Show Room, presieduta da Gigliole Maule. Che promette: «L’idea di replicare a Milano la sfilata fa parte dei nostri progetti».

La moda siciliana viene dunque promossa a pieni voti e l’Isola si proietta con coraggio e la consapevolezza di non dover temere nessun competitor in un settore «che si dimostra essere un propulsore del nostro paese - spiega Marco Granelli, presidente Confartigianato - il comparto moda vale 64 miliardi di euro: c’è bisogno di far conoscere a tutti, partendo proprio dalla Sicilia, quale eccellenza e unicità hanno i nostri prodotti». Prima dello spettacolo sono stati premiati gli otto vincitori del contest Contemporary Santa Rosalia, che ha visto protagonisti i ragazzi dell’Accademia delle Belle Arti e gli allievi dell’Endofap. Otto i vincitori premiati sul palco da Maule, Granelli e il sindaco Roberto Lagalla tra cui Akter Nidi, Algeri Maria Sartoria, Desireè Coppola, Cristopher Maddeddu, Marta Seidita, Roberta Pugliese, Michele Scancarello ed Erica Della Valle.