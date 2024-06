Unicredit finanzia i laboratori di Cotti in fragranza e altri progetti sociali nel centro storico di Palermo

Tra i progetti realizzati dalla cooperativa c’è «Cotti in fragranza», il laboratorio per la preparazione di prodotti da forno di alta qualità, nato nel 2016 all’interno dell’istituto penale minorile di Palermo. Lo svolgimento di tale attività ha dato luogo già da qualche anno ad un’attività di ristorazione esterna alle mura detentive, il Bistrot «Al Fresco» (nella foto), all’interno di un edificio di interesse storico, un ex convento del ‘600: «Casa San Francesco».

L’associazione «Centro Studi - Opera don Calabria» nasce nell’anno 1994 come emanazione della congregazione Poveri Servi della Divina Provvidenza. Il «Centro Studi» ha la sua sede legale a Verona e dispone di un ufficio di coordinamento nazionale a Ferrara come ente nazionale di formazione professionale e di sedi periferiche Ferrara e Cento (Fe), Termini Imerese (Pa) e Palermo, Lamezia Terme, Roma, Napoli attraverso le quali realizza numerosi progetti di carattere locale, nazionale ed internazionale, con il coinvolgimento di un’ampia rete di partner sia di pubblica amministrazione che del privato sociale. Da qualche anno ha deciso di integrare l’attività svolta presso la sede di Termini stabilendo un nuovo centro a Palermo, in una porzione dell’edificio storico in vicolo dell’Infermeria dei Cappuccini. Con il finanziamento concesso da UniCredit ha potuto acquistare la porzione di edificio utilizzata per le proprie attività localizzate nell’immobile.