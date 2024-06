Monreale piange Rosa Maria De Marchis, direttrice dell'ufficio postale: «Una donna solare e grande lavoratrice»

Comunità in lacrime a Monreale per Rosa Maria De Marchis, direttrice dell'ufficio postale della centralissima piazza Guglielmo. Si è spenta a sessant'anni in seguito a una malattia contro la quale ha combattuto fino all'ultimo. Lascia il marito e tre figli. Nella cittadina normanna la conoscevano tutti: De Marchis viene ricordata per la sua grande disponibilità, per la sua cordialità.

Al lavoro era un vero e punto di riferimento, molto stimata e apprezzata dai colleghi, oggi nel dolore. Dirigeva l'ufficio postale da tanti anni e chi l'aveva conosciuta la descrive come una grande professionista, attenta e scrupolosa. La notizia ha gettato tutti nello sconforto e nelle ultime ore i messaggi di cordoglio condivisi sui social sono decine: «Rosa Maria - scrive Marcella - resterai sempre nei nostri cuori, anche se siamo davvero increduli. Il tuo sorriso e la tua voglia di vivere ci avevano fatto sperare il meglio, ma così non è stato. Eri una donna solare e una grande lavoratrice. Da lassù proteggi la tua famiglia».