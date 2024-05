Addiopizzo, dalla Kalsa allo Stadio Barbera di Palermo: il calcio che unisce

«Ringraziamo il presidente Dario Mirri - dicono da Addiopizzo - per aver fatto rivivere l’emozione ai ragazzi di assistere ad una partita del Palermo allo stadio». L'appuntamento si inserisce all’interno di un percorso di inclusione sociale che ormai da anni vede attivisti e volontari impegnati nel quartiere Kalsa.

Sorrisi e urla di gioia hanno accompagnato i 95 minuti di partita. Spazi e momenti di socialità fuori piazza Magione hanno mostrato ai ragazzi sfaccettature nuove del mondo e ricordato che al di là dell'illegalità e dell'incuria c'è molto altro. Ci sono le passioni, che condivise, hanno anche un sapore più buono e sono più belle.

«Oggi a Palermo non è più sufficiente sostenere commercianti e imprenditori a denunciare fenomeni estorsivi - conclude Addiopizzo - se, al tempo stesso, non si orientano strategie ed interventi nella direzione di rimuovere le condizioni di degrado e povertà che contribuiscono ad alimentare fenomeni di devianza. Grazie all’amore per il calcio negli anni siamo riusciti ad avvicinare tanti giovani della Kalsa a momenti e situazioni che hanno anche consentito di costruire relazioni con le famiglie».