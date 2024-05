Ospedale Villa Sofia-Cervello di Palermo, concorso per dirigente di medicina d'emergenza: 5 posti

L'azienda ospedaliera Villa Sofia-Cervello ha pubblicato un bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo indeterminato e pieno, disciplina di medicina d'emergenza-urgenza. La domanda deve essere presentata entro il prossimo 27 maggio.

IL BANDO

I requisiti

I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea in medicina e chirurgia; specializzazione in medicina d’emergenza - urgenza o equipollente; iscrizione all’albo dell’ordine dei medici chirurghi. Possono partecipare al presente concorso, i medici in formazione specialistica iscritti a partire dal secondo anno del relativo corso di specializzazione.

Le prove

Tre le prove: scritta, pratica e orale. Prova scritta: relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa. Prova pratica: in relazione anche al numero dei candidati, si svolge su cadavere o materiale anatomico in sala autoptica, ovvero con altra modalità a giudizio insindacabile della commissione. La prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto. Prova orale: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso, nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire. Nel corso della prova orale verrà accertata la conoscenza dell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche, nonché la conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese.