Terrasini, morì folgorato da una scarica elettrica: un murale per ricordare Giuseppe Canale

Il Villaggio dei pescatori di Terrasini era il luogo in cui incontrava gli amici e trascorreva i momenti più spensierati. Proprio lì, il volto di Giuseppe Canale è stato dipinto da Igor Scalisi Palminteri, l'artista che ha già realizzato importanti opere in tutta la Sicilia. Un murale ricorderà per sempre il ragazzo che a diciannove anni morì folgorato: era la notte di Ferragosto del 2012 quando perse la vita.

Mentre si trovava a casa del nonno in contrada Piano Cavoli, il giovane fu colpito da una scarica elettrica emessa dal microfono che aveva tra le mani: stava cantando al karaoke. Fu subito trasportato dai familiari all'ospedale di Partinico, ma per Giuseppe non ci fu niente da fare. A ricordare il ragazzo è anche il sindaco di Terrasini, Giosuè Maniaci, che insieme alla famiglia Canale ha inaugurato l'opera.

«In una calda sera d’estate, in cui si susseguivano blackout elettrici nella contrada dove viveva, è rimasto vittima di un incidente domestico, folgorato da una forte scarica elettrica mentre stava festeggiando con gli amici. E proprio gli amici Davide, Vito, Marco, Ignazio Salvo, Nino, Claudio, Mirko, Cesare, Giampaolo Giuseppe, Antonio, Manuel, i genitori e i fratelli Mario e Marco, nel giorno del suo compleanno, hanno voluto realizzare questo murale nel luogo che utilizzavano per i propri incontri, al Villaggio dei pescatori. Per realizzare il murale si sono affidati all’esperienza e alla grandissima capacità artistica di Igor Scalisi Palminteri già autore di altre bellissime opere nel nostro paese e in tutta l'Isola. Abbiamo ribadito ai ragazzi, ai familiari, agli amici insieme a padre Davide che siamo disponibili ad organizzare eventi per ricordare Giuseppe soprattutto sulla prevenzione degli incidenti domestici o causati da particolari situazioni ed eventi climatici. Grazie ragazzi per la vostra sensibilità e generosità».