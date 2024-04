Social media e influencer, l'avviso da Palermo: «Tutelare minori e fasce più deboli»

È un fenomeno che va regolamentato. Quello dei social media e degli influencer è un tema sul quale esperti in diversi campi si sono confrontati. Non solo sanzioni per le pubblicità ingannevoli ma misure a protezione dei minori e delle fasce più deboli. Queste le linee emerse durante il convegno organizzato dal Corecom Sicilia all’Assemblea Regionale Siciliana a Palazzo dei Normanni a Palermo.

«C’è già un quadro normativo delineato. Si è intervenuti subito dopo il caso Ferragni con il pandoro griffato – spiega Alessandro Palmigiano, avvocato esperto nella tutela dei consumatori -. Sono tanti gli interventi da parte dell’Autorità antitrust però la normativa che va a indicare il Corecom completa il quadro perché non c’è soltanto un profilo di sanzione per le pubblicità ingannevoli ma vanno tutelati anche tanti altri aspetti. Viene messo in chiaro che i messaggi che lanciano gli influencer devono essere chiaramente individuabili come pubblicità. Vengono tutelati i minori, vengono indicate delle misure a protezione delle fasce più deboli».