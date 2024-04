Io barcollo ma non mollo: a Gangi le storie di chi lotta contro le malattie

Gangi ha ospitato l’undicesima tappa di Io barcollo ma non mollo, il progetto, nato da un’idea di Roberta Sparacello, che punta a creare una community di donne forti che si aiutano e sostengono a vicenda. Attraverso la valorizzazione delle bellezze dei territori, si cerca di raccogliere i fondi per finanziare una campagna dedicata a migliorare la qualità dei reparti, acquistare attrezzature necessarie e sostenere il comfort di pazienti e familiari dell'ospedale oncologico Maurizio Ascoli dell'azienda Civico di Palermo. L’evento è stato patrocinato dal Comune di Gangi, assieme all'Ars, alla Regione Siciliana, all'associazione Insieme non si molla, all'Ospedale Civico e a Mete.

L'incontro si è incentrato sulle testimonianze di chi ha lottato e non ha mai mollato. La giornata è iniziata di mattina con un video, una sorta di tour emozionale alla scoperta delle bellezze di Gangi, guida d’eccezione il professore Roberto Franco, assessore comunale a Gangi. Poi l’esibizione dei piccoli tamburinara, curata dall’associazione I tamburinara di Gangi. Nel pomeriggio l’aula consiliare di Palazzo Bongiorno è stata il luogo scelto per la presentazione del progetto, con incontri e racconti.